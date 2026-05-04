Россиян предупредили, когда переводы на карту попадают под НДФЛ

Бухгалтер Перепелкина: переводы на карту могут сойти за незадекларированный доход

Многим знакома ситуация: на карту регулярно приходят переводы — от знакомых или незнакомых людей, суммами от 2–3 тысяч до 100 тысяч рублей. Они кажутся обычными P2P-платежами между физлицами. Но для налоговой такие операции могут сойти за незадекларированный доход, рассказала «Газете.Ru» Эльза Перепелкина, бухгалтер, эксперт по НДС, основатель проекта «Бухгалтерский Дом».

«Сейчас банки и ФНС усилили контроль за переводами между физлицами. Если ваши поступления выглядят как систематический доход без декларации, это чревато доначислением налога», — предупредила она.

Однако не каждый перевод автоматически попадет под прицел — в фокусе регулярные операции.

«Ведите отдельный учет поступлений, фиксируйте даты, суммы и причины в личном журнале или Excel. Это упростит объяснения при проверке», — посоветовала эксперт.

Налоговая внедряет ИИ для анализа переводов. Алгоритм фиксирует регулярность или сходство с оплатами товаров/услуг — и подает сигнал. Затем инспектор вручную проверяет, запрашивает документы или пояснения. Без подтверждения переводы переквалифицируют в доход.

«Тогда начислят НДФЛ: 13% на суммы до 2,4 млн рублей в год, 15% — на сумму от 2,4 до 5 млн. Плюс штрафы — 20% от неуплаченного налога (до 40% при умысле) и пени за каждый день просрочки. Итог: помимо налога, «долг» вырастет в разы. Рассчитайте свой годовой «поток» переводов заранее с помощью калькулятора НДФЛ на сайте ФНС — это поможет спрогнозировать риски и избежать сюрпризов», — рекомендует бухгалтер.

Банки — первая линия обороны. Они анализируют платежи и при подозрениях шлют требование по 115-ФЗ. Отвечайте обстоятельно, опишите деятельность, приложите документы. Формальный ответ или игнорирование приведет к блокировке счета и передаче данных в ФНС.

Аргумент «это просто переводы между физлицами» не сработает. Назначение платежа (или его отсутствие) неважно — решающее значение имеет регулярность и суммы. Без доказательств происхождения денег ФНС увидит доход, даже без договоров.

Храните скриншоты переписок, чеки или выписки из мессенджеров, подтверждающие личный характер платежа (например, «верни долг за ужин»). Это станет вашим щитом при запросе.

Чтобы минимизировать риски, разделите потоки: личные переводы — на одну карту, доходы — на другую. Регулярные поступления от деятельности оформляйте официально — через самозанятость или ИП. Если запрос уже пришел, не игнорируйте: отвечайте подробно, с доказательствами.

«Чем раньше вы начнете выстраивать понятную и прозрачную систему взаиморасчетов, тем ниже риск блокировок и доначислений», — резюмировала эксперт.

Ранее россиян предостерегли от возвращения ошибочных переводов на карту от незнакомцев.