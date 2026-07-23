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Общество

Почти половина россиян принципиально не готовы работать за серую зарплату

SuperJob: 4 из 10 россиян не согласятся на серую зарплату
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Противников «серых» схем по-прежнему больше, чем лояльных к ним. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Доля тех, кто принципиально не готов работать за серую зарплату или вообще без официального оформления, составляет 40%. Согласились бы на подобные условия 35% опрошенных, а каждый четвертый не смог определиться с ответом. Таким образом, число противников по-прежнему превышает число потенциально согласных (в январе 2026 года соотношение было 42 к 33%).

Среди мужчин 43% выразили готовность к серым схемам, тогда как среди женщин таких лишь 29%.

Молодежь до 35 лет соглашается чуть чаще (34%), чем те, кто старше (37%).

Среди обладателей высшего образования готовы работать за зарплату в конверте 36% респондентов, среди закончивших средние профессиональные учебные заведения — 33%.

Чем выше ежемесячный доход, тем легче респонденты соглашаются на неофициальные выплаты: среди получающих до 100 тысяч рублей лояльны 31%, а среди тех, чья зарплата свыше 150 тысяч, таких уже 43%.

Ранее россиянам объяснили, как правильно торговаться по зарплате на собеседовании.

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