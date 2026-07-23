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Общество

Средний чек на премиальные туры вырос на 23%, до 406 тыс. рублей

Onlinetours Premium: средний чек премиального тура возрос до 406 тыс. рублей
Sergiy Vovk/Shutterstock/FOTODOM

Средний чек на премиальные туры по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 23%, с 329,6 до 406 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» сообщили аналитики сервиса планирования индивидуальных путешествий Onlinetours Premium.

Самый дорогой тур полугодия — на Мальдивы— был продан за 5,2 млн рублей, что почти втрое превышает прошлогодний максимум (1,8 млн рублей). Турция остается лидером по объему бронирований, средний чек вырос с 318,3 до 395,9 тыс. рублей (+24%).

Мальдивы и Египет показали кратный рост числа бронирований. Средний чек на Мальдивах вырос с 584,8 до 615,6 тыс. рублей (+5%), в Египте — с 256,3 до 358,8 тыс. рублей (+40%). Вьетнам и Китай укрепили позиции: средние чеки достигли 418,6 тыс. и 325,2 тыс. рублей соответственно.

Среди экзотических направлений самый высокий средний чек зафиксирован в Омане (741,7 тыс. рублей), Индонезии (583,3 тыс.), Маврикии (543,5 тыс.) и на Сейшелах (521,8 тыс.).

Ранее выяснилось, что российский туристический рынок переживает бум лакшери-патриотизма.

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