Россияне стали реже пользоваться платными услугами

Две трети опрошенных россиян пользовались платными услугами за последние полгода. При росте цен 43% клиентов начинают пользоваться услугой реже, 29% ищут более дешевого исполнителя. Полностью отказываются от услуг лишь 11%. Это показало исследование Точка Банка, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За последний год приоритеты сместились: 40% стали больше ориентироваться на надежность исполнителя. Только 24% выбирают услуги, ориентируясь в первую очередь на цену. Надежность подтверждают отзывы реальных клиентов (51%), наличие договора и гарантии (51%), рекомендации знакомых (46%) и прозрачная цена (45%).

67% клиентов сталкивались с проблемами при заказе услуг за последние полгода. Самые частые причины недовольства: цена оказалась выше заявленной (29%), навязывание дополнительных услуг (23%), нарушение сроков (22%), плохое качество (21%).

Барьеры для входа в рынок зависят от сферы. В клининге самый высокий скрытый спрос (22% хотели бы пользоваться, но не делают этого). Основная причина — цена: 79% не пользующихся считают услуги слишком дорогими. В ремонте и строительстве цена тоже главный барьер (63%), но заметно и недоверие: 22% не доверяют исполнителям, 18% не находят нормальных специалистов. В автосервисе доля недоверия еще выше — 35% боятся обмана с объемом работ. В обслуживании техники проблема не только в стоимости (39%), но и в поиске мастеров — по 29% не могут найти исполнителей или не доверяют им.

В идеальном сценарии (соблюдение сроков, гарантия качества) клиенты готовы платить: за уборку квартиры — 4–5 тыс. рублей, за небольшой ремонт — 6–8 тыс., за техобслуживание автомобиля — 10–12 тыс., за прием в частной клинике — 5–6 тыс. Эти суммы показывают заявленную готовность платить в идеальных условиях, реальная цена зависит от города, объема и сложности работы.

Ранее выяснилось, что красота оказалась главной статьей расходов, от которой россияне не готовы отказаться.