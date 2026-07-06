Красота оказалась главной статьей расходов, от которой россияне не готовы отказаться

Большинство (77%) россиян регулярно обращаются к частным мастерам и компаниям за решением бытовых задач, показало исследование Авито Услуг, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Траты на бьюти-процедуры, ремонт и обслуживание техники большинство респондентов считает безусловными.

Красота — самая «неприкасаемая» категория: 42% не готовы исключать ее из бюджета при сокращении доходов. На втором месте — ремонт и отделка (13%), на третьем — обслуживание техники (10%). При этом 41% респондентов с минимальным бюджетом все равно продолжит посещать бьюти-процедуры даже при жесткой экономии.

Средний лимит трат на услуги, от которых не могут отказаться, — около 17 000 рублей в месяц. Мужчины склонны платить чуть больше. В категориях красоты, ремонта и техники мнения мужчин и женщин совпадают. Но в дополнительном образовании разница заметна: доля женщин, не готовых отказаться от курсов, на треть выше, чем у мужчин. Самой популярной сферой обучения стали творческие направления.

Зумеры ставят в приоритет здоровье: при ухудшении финансов они с большей вероятностью сохранят расходы на спортивных тренеров, психологов и коучей. 18% молодых людей считают визиты к психологам важным элементом заботы о себе.

В целом россияне рассматривают как заботу о себе услуги для тела и здоровья (36%), уборку (16%) и саморазвитие (14%).

«Приоритеты складываются из личных установок. Для многих ритуалы красоты — способ чувствовать себя увереннее и спокойнее. 44% считают их обязательными. Это проявление внимания к себе, а не просто необходимость», — комментирует Игорь Санников, руководитель категории «Красота и здоровье» на Авито Услугах.

Россияне также делегируют специалистам уборку (16%), чтобы освободить время, и занятия с репетиторами (14%) для саморазвития.

«Забота о себе — это не роскошь, а инвестиция в качество жизни. Люди все чаще выбирают услуги, которые экономят время и улучшают самочувствие», — резюмируют эксперты.

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