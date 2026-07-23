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Общество

В Ленобласти запустят программу «Новый ТЫ» по реабилитации ветеранов СВО

В Ленобласти запустят новую программу комплексной реабилитации ветеранов СВО
Алексей Майшев/РИА Новости

В Ленинградской области в августе начнет свою работу программа «Новый ТЫ», направленная на комплексную реабилитацию участников специальной военной операции (СВО), получивших инвалидность. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе благотворительного фонда «Квартал Луи».

«10 августа 2026 года стартует первая смена программы «Новый ТЫ» в Ленинградской области. Проект реализуется благотворительной организацией «Квартал Луи» и представляет собой 21‑дневную программу комплексной реабилитации и профессионального развития ветеранов СВО, получивших инвалидность», — уточнили в пресс-службе, добавив, что участвовать в программе могут военнослужащие из любых регионов Российской Федерации.

Местом проведения программы станет эко-поместье «Поле», расположенное в деревне Яльгелево Ломоносовского района.

«В скором времени в «Поле» будут завершены строительные работы по двум жилым домам, где и пройдет первая реабилитационная смена», — указали в фонде.

Благотворительная организация также сообщила, что программа реабилитации для военнослужащих будет разделена на два ключевых направления. Реабилитационный блок предусматривает консультации с реабилитологом, психологическую и юридическую поддержку, визиты в медицинские учреждения, а также организацию спортивных и культурных мероприятий. Параллельно, в рамках блока профессионального развития, ветеранам предложат профориентационные мероприятия, изучение текущего состояния рынка труда, восстановление профессиональных навыков и помощь в запуске собственных бизнес-инициатив.

Ранее в «Единой России» отметили важность психологической поддержки ветеранов СВО.

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