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Общество

В «Единой России» отметили важность психологической поддержки ветеранов СВО

«Единая Россия» поддержала реабилитационные проекты для ветеранов СВО
Арина Антонова/РИА Новости

«Единая Россия» последовательно решает задачи реабилитации ветеранов. Об этом заявил член высшего совета партии, Герой России Владислав Головин, сообщается на сайте партии.

Комментируя новый приказ Минздрава, он подчеркнул важность программ реабилитации. По его словам, партия дает старт проектам комплексной реабилитации, а также проводит приемы участников СВО и их семей в каждом регионе.

«После ранения лично у меня отдельной болью стало не физическое состояние, а душевные переживания. В таком состоянии, конечно, важна поддержка близких и боевых товарищей, но также очень важно получить помощь профессиональных психологов, с которыми бойцы могут проговорить все душевные переживания, боли и страхи, выслушать их рекомендации, получить специализированную помощь», — подчеркнул он.

Новый приказ Минздрава с четкими сроками приема психологов для участников СВО и их семей Головин назвал правильным и давно назревшим решением.

«Теперь главное — контроль, чтобы каждая семья, каждый боец получили помощь быстро, независимо от города или села. Мы с партией эту работу обязательно сделаем», — заключил он.

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