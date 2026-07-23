Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Россиянам объяснили, как избежать болей в спине

Врач Гринь: избежать болей в спине поможет плавание брассом
Shutterstock

Предотвратить возникновение болей в спине и заболеваний позвоночника поможет корректировка образа жизни и работа над осанкой. Об этом kp.ru рассказал заведующий научным отделением неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения города Москвы, профессор кафедры фундаментальной нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, главный внештатный специалист-нейрохирург Департамента здравоохранения города Москвы, член-корреспондент РАН Андрей Гринь.

Специалист объяснил, что избежать болей в спине поможет утренняя разминка, с помощью которой разогреваются мышцы и суставы, а также переиодическое плавание на спине или брассом.

Не менее важно следить за осанкой, стараясь не гнуть спину «колесом». Также следует исключить статические и осевые нагрузки, в том числе поднятие тяжелых вещей с пола. Тем, кто занимается со штангой, врач посоветовал прокачивать мышцы спины и брюшного пресса два-три раза в неделю.

Кроме того, людям с жалобами на боли в спине лечащий врач может порекомендовать пройти курсы массажа и тепловые процедуры, которые восстанавливают нормальный кровоток в мышцах.

Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова до этого рассказала «Газете.Ru», что неудобная поза может фрагментировать сон, то есть вызывать микропробуждения, которые не дают высыпаться. При этом по ее словам, для каждого человека удобная поза сна будет своя. Однако существуют два универсальных варианта: на боку, с подушкой между коленями, а также на спине, с валиком под коленями.

Ранее врач рассказал, как меняется осанка из-за длительного использования смартфонов.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!