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Наука

Названы две позы для сна, которые помогают лучше высыпаться

Врач Махова: две универсальные позы для сна помогают лучше высыпаться
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Неудобная поза сна может фрагментировать сон, то есть вызывать микропробуждения, которые не дают высыпаться. Для каждого удобная поза сна будет своя, однако есть два универсальных варианта: на боку, с подушкой между коленями, а также на спине, с валиком под коленями. Они подходят большинству людей, — рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

«Понять, что поза для сна вам не подходит, можно по нескольким признакам. Например, если вы просыпаетесь с сухостью во рту, головной болью или чувством разбитости, после сна чувствуете онемение рук или ног, затекание шеи, потребность сразу после пробуждения «разминаться» говорят о компрессии нервных корешков или сосудов, а также о спазме мышц из-за неестественного изгиба позвоночника», — заметила доктор.

По словам врача, хроническая усталость часто является следствием некачественного сна, когда мозг не получает достаточно глубоких фаз. Для борьбы с этим состоянием подходят две позы.

«Первая — на боку, с подушкой между коленями. Это «золотой стандарт». Подушка между ног выравнивает таз и предотвращает ротацию (скручивание) поясничного отдела позвоночника. Мышцы спины и таза полностью расслабляются, что снижает расход энергии организма на поддержание позы во сне. Сама я сплю с подушкой для беременных, и рекомендую своим пациентам, она снижает тонус мышц позвоночника. Вторая — на спине, с валиком под коленями. Если пациент привык спать на спине, валик под коленями слегка сгибает тазобедренные суставы, расслабляя подвздошно-поясничную мышцу и снимая компрессию с поясницы. Это улучшает венозный отток и снижает мышечный тонус», — объяснила Махова.

Не стоит насиловать себя и заставлять спать в «правильной» позе, если она вызывает дискомфорт.

«Главная задача спального места убрать болевые и дыхательные триггеры и соблюдать гигиену сна. Если вы спите 8 часов, но просыпаетесь разбитым, храпите или испытываете хронические боли в позвоночнике — это повод обратиться к врачу, а не просто сменить позу», — заключила доктор.

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