Врач рассказал, как меняется осанка из-за длительного использования смартфонов

«Смартфонный шейный синдром» — это комплекс перегрузок шеи и верхней части спины, который возникает из за привычки подолгу смотреть в экран с головой, наклоненной вперед и вниз. Избавиться от проблемы можно двумя путями: придерживаться правил использования смартфона и регулярно укреплять мышцы спины, — рассказал «Газете.Ru» врач-травматолог, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Александр Шелепов.

«В такой позе нагрузка на шейный отдел возрастает в несколько раз, мышцы вынуждены постоянно удерживать голову вне нейтрального положения, и со временем это приводит к спазмам, нарушению осанки и ускоренному износу структур позвоночника. Особенно актуальна эта проблема для подростков: они проводят много часов в день с гаджетами, их скелет и мышечный корсет еще формируются, а контроль осанки развит хуже, чем у взрослых», — отметил доктор.

Первые симптомы, на которые стоит обратить внимание, — тупая или ноющая боль в шее и между лопатками, чувство тяжести и усталости в плечах, головные боли к концу дня, периодическое онемение или «мурашки» в руках. Внешне можно заметить сутулость, выдвижение головы вперед, привычку печатать и смотреть в смартфон с почти прижатым к груди подбородком.

«Если ничего не менять, постепенно формируется стойкая «поза вопросительного знака»: округляются плечи, ослабевают мышцы межлопаточной зоны и разгибатели шеи, укороченными становятся передняя поверхность шеи и грудные мышцы. Это усиливает болевой синдром и повышает риск хронических проблем — протрузий, стойких головных болей, выраженных нарушений осанки», — заметил врач.

Чтобы снизить риски, полезно ограничивать непрерывное время у экрана и соблюдать «гигиену позы».

«Важно каждые 20 минут делать короткий перерыв, отрывать взгляд от экрана, выпрямляться. Телефон лучше поднимать ближе к уровню глаз, ноутбук или монитор тоже должны быть на уровне глаз. Рабочее место должно позволять сидеть с опорой спины, коленями под углом около 90°, стопами на полу. Многое решает и физическая активность. Ежедневная ходьба, плавание, упражнения на мышцы спины и корпуса снижают риск перегрузок шеи. Полезны простые упражнения, которые можно делать дома: медленные повороты головы вправо-влево, наклоны уха к плечу, круговые движения плечами. Их достаточно выполнять по 5–10 повторов несколько раз в день. Хорошо подходят занятия, где осанка — центральная тема: йога, пилатес, лечебная физкультура», — заключил доктор.

Обратиться к врачу-ортопеду, неврологу или физиотерапевту стоит, если боли в шее и спине, головные боли, онемение рук или ограничение движений сохраняются и усиливаются, несмотря на все меры профилактики, если появляются выраженная слабость в руках, нарушения чувствительности или заметная асимметрия осанки. В таких случаях необходима диагностика и индивидуальная программа лечения.

