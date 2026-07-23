Пропавшего без вести мужчину нашли живым и в гробу

В Турции пропавшего без вести мужчину нашли живым в гробу на кладбище

В Турции 58-летнего мужчину, пропавшего без вести, обнаружили живым в пустом гробу на территории кладбища, пишет Haber7.

Как пишут СМИ, мужчина ушел из дома и долго не выходил на связь. Когда самостоятельные поиски не дали результата, семья сообщила о его исчезновении в полицию.

Во время поисковой операции мужчину нашли на кладбище. Он находился внутри пустого гроба, который хранился в помещении для ритуальных принадлежностей.

На место прибыли медики, оказавшие мужчине первую помощь. После осмотра его доставили в больницу в качестве меры предосторожности. По информации местных властей, его жизни ничего не угрожает.

Почему мужчина оказался в гробу, пока остается неизвестным. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее в США пропавшая женщина найдена живой спустя 25 лет.