В Подмосковье благоустроят два лесопарка

Власти Подмосковья при реализации проектов благоустройства ориентируются на запросы жителей. Об этом заявил при проверке работы лесопарка «Чемпион» в Дзержинском, благоустроенного в прошлом году по программе «Парки в лесу», глава Московской области Андрей Воробьев.

Сообщается, что лесопарк «Чемпион» площадью более 31 га создан на месте бывшего лесного массива с сохранением природного ландшафта. На территории оборудовали прогулочные маршруты, спортивные и детские площадки, лыжную трассу, зону для выгула собак, пункт проката спортивного инвентаря, парковку, входную группу с павильонами, комнатой матери и ребенка.

Для обеспечения безопасности в лесопарке установлены современные системы освещения, видеонаблюдения и пост охраны.

«Очень надеюсь, что здесь, в лесопарке, каждый найдет себе что-то по душе. Тут есть, где прогуляться, провести время с семьей, поиграть в настольный теннис или бадминтон, позаниматься на тренажерах», — сказал губернатор.

Как сообщил исполняющий обязанности директора МУ «Дирекция парков» Валерий Балакин, при благоустройстве сохранили исторически сложившуюся сеть прогулочных троп общей протяженностью около 7 км, обновив их покрытие и освещение.

По словам Балакина, лесопарк имеет богатые спортивные традиции: здесь тренировался олимпийский чемпион Никита Крюков, а зимой проходит традиционный забег памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва.

Власти отмечают, что после благоустройства «Чемпион» стал одной из крупнейших общественных территорий Дзержинского. Здесь регулярно занимаются воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Орбита», участники проекта «Активное долголетие», а также проходят городские праздники и спортивные мероприятия.

Как рассказала глава благотворительного фонда «Многодетство» Ирина Куршакова, парк стал удобным пространством для семейного отдыха благодаря безопасным дорожкам, вечернему освещению и доступной среде, в том числе для родителей с детьми в колясках.

В 2025 году в Дзержинском также были благоустроены сквер имени Бориса Громцева и площадь Святителя Николая, обновлены дворовые территории и детские площадки.

Отмечается, что в текущем году в городе планируется благоустроить еще два лесопарка — «Лесная опушка» и «Связь с Волкушей».

Всего в Московской области в 2026 году планируется благоустроить 72 общественных пространства, включая парки, лесопарки, набережные и скверы. Шесть объектов уже открыты для жителей.