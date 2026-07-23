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Общество

Губернатор рассказал о ситуации с электроснабжением в Запорожской области

В Запорожской области работают над восстановлением сетей электроснабжения
Annegret Hilse/Reuters

Работы по восстановлению сетей электроснабжения в Запорожской области продолжаются. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что был поврежден ряд ключевых энергетических объектов.

«Оперативные службы провели оценку нанесенного ущерба и определили объем восстановительных работ. На отдельных участках работы ведутся, на других еще сохраняется опасность атак БПЛА», — написал Балицкий.

По словам губернатора, социально значимые объекты подключены к резервным источникам питания, работают генераторы, которые обеспечивают функционирование критической инфраструктуры.

Утром 23 июля Балицкий сообщил, что значительную часть населенных пунктов Запорожской области затронули отключения электроснабжения. Как подчеркнул глава региона, сроки восстановления зависят от стабильности оперативной обстановки и возможности безопасного проведения аварийно-восстановительных работ на местах.

Ранее в Крыму произошел частичный блэкаут из-за атаки украинских войск.

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