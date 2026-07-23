Опрос: россияне больше всего хотят позвать на шашлыки Путина и Жириновского

Russian Field: россияне чаще всего хотят поехать на шашлыки с Путиным и Жириновским

Более четверти россиян хотели бы позвать на шашлыки президента России Владимира Путина, а 13% — Владимира Жириновского. Об этом свидетельствуют результаты опроса населения, которыми с «Газетой.Ru» поделились в исследовательском центре Russian Field.

«Владимира Путина примерно одинаково часто называют мужчины и женщины (по 27%), однако среди возрастных групп его чаще выбирают россияне 45–59 лет (31%). Среди молодежи 18–29 лет этот показатель составляет 23%. Владимир Жириновский пользуется наибольшей популярностью у молодых поколений. Его готовы пригласить 17% россиян 18–29 лет и 16% респондентов 30–44 лет, тогда как среди людей старше 60 лет — только 8%», — сообщили там.

После Путина и Жириновского с заметным отрывом идут фамилии Сергея Лаврова (3%), Дмитрием Медведева, Геннадия Зюганова и Михаила Мишустина (по 1%). Еще 11% назвали других современных российских политиков, 4% — политиков и общественных деятелей прошлого, 3% — иностранных политиков.

При этом каждый пятый россиянин не пригласил бы никого из политиков, еще 13% затруднились с ответом. Согласно опросу, чаще остальных вариант «не приглашать никого» выбирало старшее поколение — так сказали 26% респондентов старше 60 лет против 18–20% в более молодых возрастных группах.

Всероссийский телефонный опрос проводился 18–26 июня 2026 года, в исследовании приняли участие 1600 респондентов.

Ранее стало известно, сколько россиян доверяют Путину.