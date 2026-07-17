Стало известно, сколько россиян доверяют Путину

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составил 67%. Об этом сообщается на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

Аналитики в период с 10 по 12 июля текущего года провели опрос среди 1500 граждан старше 18 лет. Респондентами стали жители 51 субъекта РФ. Статистическая погрешность составила не более 3,6%.

Более половины участников исследования — 67% — заявили, что доверяют Путину как главе государства. О недоверии сообщили 20% опрошенных, говорится в отчете.

Положительную оценку работе российского лидера дали 66% респондентов. Еще 16% участников признались, что придерживаются противоположного мнения.

На вопрос о том, как работает правительство РФ, четверо из 10 опрошенных (41%) ответили, что «скорее хорошо». Неудовлетворены работой кабинета министров 37% граждан, отмечается в отчете. При этом количество недовольных работой председателя правительства Михаила Мишустина составляет всего 16%, положительно его деятельность оценили 49% респондентов.

Кроме того, ФОМ узнал у россиян, за кандидатов от какой партии они бы проголосовали, если бы выборы в Государственную думу РФ состоялись в следующее воскресенье. «Единую Россию» выбрали 36% участников исследования, КПРФ — 11%, ЛДПР — 9%, «Новых людей» — 7%, «Справедливую Россию» — 4%.

Ранее опрос показал, что работу Путина на посту президента одобряют более 70% россиян.