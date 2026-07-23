В Липецке мужчине вынесли приговор за убийство 9-летней давности

В Липецке убийца пенсионерки предстал перед судом спустя 9 лет

В Липецке вынесли приговор за убийство пенсионерки, совершенное девять лет назад. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) Липецкой области.

Так, весной 2017 года мужчина пришел к дому 97-летней жительницы села Пушкино Добринского округа. Когда хозяйка отказалась пустить его, фигурант разбил окно веранды, забрался в дом и не менее 20 раз ударил женщину по голове и телу предметами домашнего обихода, в том числе деревянной тростью.

Злоумышленник скрылся с места произошедшего, а его личность длительное время оставалась неустановленной. Пострадавшую успели госпитализировать, однако она скончалась в результате закрытой черепно-мозговой травмы, рассказали в ведомстве.

При первоначальном осмотре места происшествия следователи и криминалисты обнаружили следы биологического происхождения и отпечатки пальцев. Отмечается, что позволили установить генотип предполагаемого преступника, но тогда данных о нем не было в федеральной базе геномной информации, уточнили в СУ СК.

Несмотря на это, правоохранители не прекращали работу по этому делу.

«В ходе расследования допрошено более 700 жителей населенного пункта и соседних сел, проведены многочисленные экспертные исследования и проверки. Из показаний свидетелей установлено, что обнаружившие потерпевшую соседи успели услышать от нее сведения о неизвестном мужчине, причинившем ей смертельные травмы», — сказано в сообщении.

Так, комплекс современных криминалистических исследований позволил спустя годы установить личность злоумышленника. После получения его генетического материала экспертами установлено полное совпадение с генотипом, обнаруженным на месте происшествия.

Суд приговорил мужчину к восьми годам колонии строгого режима.

Ранее в колонии «Полярная сова» умер убийца прокурора.