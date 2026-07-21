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Общество

В колонии «Полярная сова» умер убийца прокурора

Ura.ru: осужденный за убийство прокурора ХМАО не дожил до пересмотра дела
Верховный суд РФ

Осужденный на пожизненное лишение свободы Юрий Чекин, признанный виновным в организации убийства прокурора Ханты-Мансийского автономного округа, скончался в тюремной больнице. Об этом сообщил Ura.ru источник.

По информации издания, в середине июля Чекин, отбывавший наказание в исправительной колонии «Полярная сова» в ЯНАО, был госпитализирован с диагнозом «инсульт», что подтвердила его племянница.

Она рассказала, что осужденный не жаловался на условия содержания. В последних письмах, по ее словам, он сообщал о желании отправиться в зону проведения специальной военной операции, однако получил отказ из-за возраста. На момент смерти Чекину было 63 года.

До задержания бывший ревизор окружного департамента финансов более 20 лет скрывался от правоохранительных органов в квартире, оборудованной тайником и домашней порностудией. В 2021 году его местонахождение силовикам раскрыл сын.

Летом 2024 года суд признал Чекина виновным в организации заказного убийства прокурора ХМАО Юрия Бедерина, а также еще двух предпринимателей. Попытки обжаловать приговор в Верховном суде результата не принесли, после чего спустя год его этапировали в Ямало-Ненецкий автономный округ для отбывания наказания. До конца жизни Чекин продолжал заявлять о своей невиновности.

Ранее осужденный за убийство трех девочек маньяк пытался обжаловать приговор в Верховном суде.

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