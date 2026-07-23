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Общество

Полицейский изнасиловал женщину, которая вызвала его на место преступления

В Шотландии полицейский подозревается в серии изнасилований
ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

Полицейский изнасиловал женщину, которая вызвала его на место преступления, пишет Би-би-си.

В Шотландии расследуют одно из самых громких дел последних лет, связанное с сотрудником полиции. Констебль Алан Грир подозревается в серии изнасилований, сексуальных нападений и других тяжких преступлений, которые, по версии следствия, он совершал на протяжении как минимум 14 лет.

Расследование началось после того, как в конце 2025 года в полицию обратилась женщина, заявившая, что в 2012 году Грир изнасиловал ее. Тогда она вызвала полицию из-за другого происшествия, а спустя несколько часов один из прибывших офицеров вернулся к ней домой один и, по ее словам, совершил преступление.

Проверяя архивные материалы, следователи выяснили, что после этого случая полицейский неоднократно просматривал дело женщины в служебной базе данных без какой-либо необходимости. Именно эти действия спустя годы позволили установить его личность.

После получения ордера полиция провела обыск в доме Грира. Были изъяты семь мобильных телефонов и ноутбук. Изучение устройств показало, что на протяжении всей службы он пользовался услугами сотен секс-работниц. Следователи уже установили еще восемь предполагаемых жертв, пятеро из которых занимались проституцией.

Также следствие выявило еще несколько возможных пострадавших, в том числе двух сотрудниц полиции, которых Грир тайно фотографировал во время обучения.

Через несколько дней после обыска и отстранения от службы Грир свел счеты с жизнью. В полиции заявили, что расследование займет еще несколько месяцев, и призвали всех, кто мог пострадать от действий сотрудника, обратиться к правоохранителям.

Ранее в Венесуэле были задержаны полицейские, обвиняемые в мародерстве.

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