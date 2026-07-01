В Венесуэле задержаны полицейские, обвиняемые в мародерстве

Власти Венесуэлы задержали четырех полицейских по обвинению в присвоении имущества, найденного под завалами домов, рухнувших в результате землетрясений в штате Ла-Гуайра. Об этом сообщило агентство Europa Press.

Издание отмечает, что в результате сотрудники правоохранительных органов были уволены, в их отношении будет проведено судебное разбирательство.

На прошлой неделе в Венесуэле ввели чрезвычайное положение после двух сильных землетрясений магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли вечером 24 июня с интервалом менее минуты. Они стали одними из самых сильных в республике за более чем 100 лет. Подземные толчки ощущались в Каракасе и нескольких штатах.

Международный аэропорт им. Симона Боливара в Майкетии, расположенный недалеко от столицы Венесуэлы, закрыли из-за повреждений. Также была приостановлена работа столичного метро и железнодорожного сообщения.

Ранее в Венесуэле женщину и ребенка нашли под завалами спустя пять дней после землетрясения.