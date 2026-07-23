«Я попаду в ад»: пережившая клиническую смерть женщина описала свои видения

Женщина, едва не погибшая во время родов, рассказала, что попала в загробный мир. Об этом сообщает портал Mirror.

По словам Пэтти Эллен, она пережила клиническую смерть на операционном столе во время экстренного кесарева сечения. Роженица заявила, что видела свое тело со стороны, слышала разговоры врачей, а затем оказалась в центре 360-градусного «видеоэкрана», на котором ей показывали основные события жизни: как хорошие, так и те, о которых она жалела.

«На долю секунды я подумал про себя: «Я попаду в ад», — сказала женщина.

Однако, по словам Эллен, рядом с ней появилась фигура, которая положила руку на плечо и телепатически передала утешение.

Потом женщина услышала первый крик своего ребенка. Она сказала, что таинственная фигура предложила ей выбор: остаться или вернуться к жизни. Эллен выбрала второе. После возвращения в тело роженица услышала, как врачи говорили, что она не дышит, но в тот же момент пришла в себя.

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