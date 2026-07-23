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Опубликованы результаты расследования крушения самолета с курсантами в Орске

МАК опубликовал окончательный отчет по крушению учебного самолета в Оренбуржье
bomberpilot/commons.wikimedia.org

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расследование и опубликовал окончательный отчет по крушению учебного самолета в Оренбургской области в феврале 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно отчету, самолет DA 40 NG RA-02673 в условиях обледенения вошел в штопор, когда курсант выполнял элемент «торможение до срабатывания сигнализации предупреждения о сваливании».

В МАК добавили, что к катастрофе привели сочетание ряда факторов: один из них – это недостатки в методике летного обучения курсантов на минимальной скорости и сваливании, а также то, что командир-инструктор принял решение совершить полет при наличии условий для обледенения воздушного судна.

Учебный самолет Diamond разбился в Орске Оренбургской области 2 февраля 2026 года при выполнении учебного полета. На борту находились инструктор и два курсанта Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации. Все находившиеся на борту не выжили.

Ранее в Минобороны подтвердили падение самолета в Московской области.

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