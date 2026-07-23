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ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В России запретили размещать электрокары и стоянки фур под ж/д мостами и эстакадами

МЧС запретило размещать электромобили под железнодорожными мостами и эстакадами
Пресс-служба Сбера

МЧС России утвердило изменения в свод правил пожарной безопасности для объектов железнодорожной инфраструктуры. Новые требования вступили в силу 10 июля и предусматривают запрет на размещение под мостами и эстакадами пожаро- и взрывоопасных объектов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Согласно новым правилам, под железнодорожными мостами и эстакадами запрещается размещать стоянки грузового транспорта, газобаллонных автомобилей и электромобилей.

Кроме того, документ вводит новые требования к инфраструктуре железных дорог. В частности, установлены нормы по пределу огнестойкости опор и пролетных строений мостов и эстакад, требования к зданиям ж/д станций высокоскоростных магистралей, а также ужесточены правила использования пожаробезопасных строительных материалов.

В МЧС отметили, что меры направлены на повышение уровня пожарной безопасности объектов железнодорожной инфраструктуры, прежде всего новых высокоскоростных линий, а также на создание единой современной нормативной базы при их проектировании и строительстве.

В июле автодилеры и эксперты рассказали «Газете.Ru», что из-за проблем с топливом на АЗС россияне стали покупать меньше автомобилей. Спрос частично переориентировался с бензиновых на дизельные и электрические автомобили. При этом спрос на электрокары в России сдерживают проблемы с общедоступными зарядными станциями и дороговизна самих машин, а предложение дизельных легковых автомобилей у официально представленных в стране китайских брендов весьма ограничено. О том, как перебои с топливом отразились на российском авторынке — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что россияне стали покупать гибриды и электрокары на фоне «бензиновой лихорадки».

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