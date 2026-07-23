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Общество

В Приморье девочка наелась магнитов, приняв их за конфеты, и оказалась в реанимации

В Приморье девочка съела 16 магнитов, приняв их за конфеты
Пресс-служба детского здравоохранения Приморья

В Приморье семилетняя девочка наелась магнитов, приняв их за конфеты, и оказалась в реанимации. Об этом со ссылкой на пресс-службу Краевой детской клинической больницы №1 сообщает PrimaMedia.ru.

Ребенок поступил в больницу с сильными болями в животе и многократной рвотой — симптомы длились уже четыре дня. Рентген показал в кишечнике скопление металлических предметов, которые напоминали браслет, и тогда мать девочки вспомнила о пропавших деталях из магнитного конструктора.

Девочка призналась, что «глотала красивые шарики», подумав, что это сладости. Хирурги провели ребенку пятичасовую операцию и обнаружили 16 мелких магнитов, которые скрепили петли тонкой кишки в десяти местах. Из-за нарушения кровоснабжения образовалось 12 перфораций. Медики разделили спаянные участки и ушили все разрывы.

После вмешательства ребенок пять суток провел в реанимации, всего малолетняя лежала больнице 19 дней. На данный момент ее уже выписали.

Ранее сообщалось, что российские хирурги вытащили из кишечника четырехлетней девочки 100 магнитов.

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