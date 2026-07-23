Жителя Макеевки приговорили к длительному сроку за подготовку теракта

Жителя Макеевки приговорили к 23 годам лишения свободы за подготовку теракта. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

«Парень фотографировал возле военкомата машину, которую позднее планировалось взорвать», — уточняется в публикации.

После этого его отправили достать взрывчатку из тайника. В этот момент жителя Макеевки и задержали.

Накануне суд вынес приговор жителю Краснодара по статье о госизмене, ближайшие 16 лет он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчине назначили штраф в размере 200 тыс. рублей.

Установлено, что с марта 2024 по июль 2025 года он установил контакт с представителем СБУ с целью оказывать помощь украинским спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности РФ. Пользуясь должностным положением, фигурант передавал информацию об объектах топливно-энергетического комплекса и деятельности предприятия, представляющую интерес для спецслужб Украины. Также он фиксировал объекты критической инфраструктуры.

Ранее в РФ приговорили гражданина Украины к 24 годам за подготовку теракта.