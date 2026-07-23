Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Жителя Макеевки приговорили к длительному сроку за подготовку теракта

Жителя Макеевки приговорили к 23 годам за подготовку теракта
Shutterstock

Жителя Макеевки приговорили к 23 годам лишения свободы за подготовку теракта. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

«Парень фотографировал возле военкомата машину, которую позднее планировалось взорвать», — уточняется в публикации.

После этого его отправили достать взрывчатку из тайника. В этот момент жителя Макеевки и задержали.

Накануне суд вынес приговор жителю Краснодара по статье о госизмене, ближайшие 16 лет он проведет в колонии строгого режима. Кроме того, мужчине назначили штраф в размере 200 тыс. рублей.

Установлено, что с марта 2024 по июль 2025 года он установил контакт с представителем СБУ с целью оказывать помощь украинским спецслужбам в деятельности, направленной против безопасности РФ. Пользуясь должностным положением, фигурант передавал информацию об объектах топливно-энергетического комплекса и деятельности предприятия, представляющую интерес для спецслужб Украины. Также он фиксировал объекты критической инфраструктуры.

Ранее в РФ приговорили гражданина Украины к 24 годам за подготовку теракта.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как эффективно отвечать на пассивную агрессию. Гид по стратегиям, которые работают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!