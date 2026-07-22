В РФ гражданина Украины приговорили к 24 годам за подготовку теракта

РИА Новости: в Ростове украинца приговорили к 24 годам за подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил гражданина Украины Яна Гаупта к 24 годам тюрьмы за подготовку теракта на железной дороге в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

Следствие установило, что в 2022-2025 гг. Гаупт контактировал с представителями Службы безопасности Украины (СБУ), согласившись на конфиденциальное сотрудничество. В мае 2025 года Гаупт получил задание подготовить теракт в Краснодарском крае.

Гаупт получил от куратора координаты железнодорожных путей, которые нужно было взорвать. Также в тайнике он нашел самодельное взрывное устройство (СВУ).

Осужденного задержали 15 мая 2025 года. В отношении гражданина Украины было возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к теракту, незаконном хранении взрывных устройств и оказании помощи противнику в деятельности, направленной против безопасности РФ. Суд приговорил Гаупта к 24 года заключения в колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме со штрафом в размере 700 тысяч рублей.

22 июля в Санкт-Петербурге предотвратили теракт против сотрудника оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Силовики задержали россиянина 2005 года рождения, сотрудничавшего со спецслужбами Украины. В заявлении уточняется, что молодой человек посредством мессенджера Telegram связался с представителем Киева и начал собирать для него сведения о сотрудниках ОПК в Ленинградской области и Петербурге. За предоставленную информацию задержанный получал деньги.

Ранее в Тюмени устранили мужчину, планировавшего совершить теракт на предприятии по заказу Киева.