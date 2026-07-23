Стало известно, почему персонажи в «Симпсонах» желтые

Стало известно, почему персонажи в мультсериале «Симпсоны» желтые, пишет Independent.

Один из авторов мультсериала «Симпсоны» Майк Рейсс раскрыл происхождение знаменитого желтого цвета кожи персонажей. По его словам, даже создатель сериала Мэтт Гроунинг не мог объяснить, почему семья Симпсонов стала именно желтой.

Как выяснилось спустя годы, такое решение самостоятельно приняла художница отдела раскраски анимационной студии. Она объяснила, что желтый цвет помогал визуально отделить волосы Барта, Лизы и Мэгги от кожи, поскольку у персонажей отсутствует четкая линия роста волос.

Кроме того, сценарист признался, что в 2011 году сериал едва не закрыли. Причиной стали не низкие рейтинги, а слишком высокие расходы на производство. По словам Рейсса, после десятилетий ежегодных повышений зарплат бюджет проекта стал настолько большим, что телеканал Fox задумался о его закрытии.

В итоге вся команда, включая актеров озвучки, продюсеров и создателя сериала, согласилась сократить свои гонорары примерно на 30%, благодаря чему производство «Симпсонов» удалось сохранить.

Ранее сообщалось, что «Симпсоны» предсказали вспышку хантавируса на лайнере.