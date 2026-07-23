92-летний «целитель» получил серьезный срок за попытку убийства тещи

92-летнего мужчину, пытавшегося застрелить бывшую тещу, приговорили к длительному сроку заключения. Об этом сообщает mk.ru.

По информации журналистов, экспертиза выявила у подсудимого смешанное расстройство личности, но признала его вменяемым. Зеленоградский суд приговорил мужчину к 11 годам колонии.

Как отмечает mk.ru, пенсионер считал себя носителем ведической религии и потомком хранителей Вед. Новым знакомым он представлялся отставным генерал-лейтенантом ФСБ, а также жил с советским паспортом, признавая только советскую власть.

В 1990-х «ведун» поселился в Подмосковье. В 2009 году, представившись лекарем-целителем, он познакомился с семьей 16-летней девушки из Рязанской области и пообещал передать ей «уникальные способности». С согласия ее родителей она стала жить с ним, позже у пары родились трое детей.

Несколько лет назад после инсульта у мужчины резко испортился характер, супруга забрала детей и переехала жить к матери, в подмосковный Зеленоград. Мужчина не смог смириться с этим и решил, что теща настроила жену против него, и задумал убийство матери своей жены.

В марте 2025 года пенсионер приехал к бывшим родственникам с автоматом Калашникова, отключил электричество. Когда ему открыли дверь, он попытался выстрелить, однако патрон в автомате заклинило, и пенсионера попросту вытолкнули за дверь. Позже его задержали и обвинили в покушении на убийство, а также незаконном хранении оружия.

Фигурант признал обстоятельства нападения, но утверждал, что теща — «воплощение зла» и заражает людей смертоносными бактериями, а он хотел лишь напугать ее.

Ранее в Берлине пенсионер изнасиловал 58 женщин, накачав их наркотиками.