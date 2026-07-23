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Мощи святых в Киево-Печерской лавре накрыли вышиванками

Епископ Гедеон: мощи святых в Киево-Печерской лавре накрыли вышиванками
Michael Kudryavtsev/Global Look Press

В Киево-Печерской лавре, в рамках начатой местными властями «инвентаризации», были убраны старинные иконы с церковнославянскими надписями и заменены на вышиванки. Об этом сообщил РИА Новости епископ Гедеон (Харон), ранее возглавлявший снесенный Десятинный мужской монастырь в Киеве.

«Как братья мне говорили, сняли облачения, которые на них (мощах. – прим. ред.) были, и накрыли украинскими вышиванками. И, по-моему, даже убрали иконы – там над каждым святым висит образ его и горит лампадка. Образа древние, по-церковнославянски подписанные», – отметил епископ.

В 2023 году комиссия Министерства культуры Украины начала проверку «сохранности музейных экспонатов» на территории лавры, включая осмотр Ближних и Дальних пещер, где находятся мощи святых. Целью проверки является «инвентаризация и оценка исторической и научной ценности мощей». По информации УПЦ, члены комиссии осматривали мощи и раки в присутствии представителей лавры.

«Никто точно не знает, что куда перевозилось или двигалось. Украинская власть делает все возможное, чтобы никто ничего не узнал», – прокомментировал епископ Гедеон инвентаризацию.

Он охарактеризовал такое отношение к мощам святых как кощунственное и беззаконное.

Ранее Лавров обвинил Киев в гонениях на Церковь.

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