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Общество

В Варшаве загорелся салон Ford площадью более 3 тысяч «квадратов»

TVP: в Варшаве загорелся автосалон Ford площадью более 3 тыс. кв. м
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В Варшаве загорелось здание площадью 3,2 тыс. квадратных метров, где находится автосалон и автосервис американской компании Ford. Об этом сообщил телеканал TVP.

Сведения о возгорании начали поступать в 05:00 по местному времени (06:00 мск) после того, как над зданием заметили столб дыма. Журналисты уточнили, что для ликвидации возгорания уже привлечены 40 пожарных расчетов.

«По прибытии на место выяснилось, что горит мастерская и прилегающий к ней автосалон, площадью примерно 80х40 м. На данный момент у нас нет информации о том, что внутри находились люди», — сказал представитель городской пожарной службы изданию Fakt.

Очевидцы рассказали корреспондентам, что, когда огонь охватил выставочные залы, были слышны взрывы автомобилей. Как уточняет Fakt, огонь уничтожил 10 припаркованных на территории здания машин и все автомобили, которые были внутри салона Ford.

Данных о причинах происшествия пока нет.

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