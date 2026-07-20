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Общество

Мошенники заставили москвича купить золотые слитки на 30 млн рублей и отдать курьеру

В Москве мужчина купил 2,5 кг золота и отдал мошенникам
Umit Bektas/Reuters

Житель столицы купил 2,5 кг золотых слитков на 30 млн рублей по указанию мошенников и отдал их курьеру. Об этом сообщает городское управление МВД.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 59-летний местный житель. Мужчина сообщил, что с ним связались неизвестные и убедили купить в банке золотые слитки. Следуя инструкции аферистов, москвич приобрел 2,5 кг золота на общую сумму более 30 млн рублей и затем отдал их девушке-курьеру, чтобы сохранить.

Пособницу мошенников удалось задержать, ею оказалась 21-летняя москвичка, которая оставила слитки в тайнике по указанию куратора. В отношении девушки возбуждено уголовное дело, она заключена под стражу.

До этого жительница Вологды испугалась слежки и лишилась почти 14 млн рублей.

Ранее нижегородка перешла по QR-кодам от возлюбленного и лишилась 2,5 млн рублей.

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