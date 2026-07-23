На свадьбе в Белгороде дрон ВСУ ранил жениха, но праздник продолжился

В центре Белгорода свадьба продолжилась после атаки украинского дрона-камикадзе типа «Дартс». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, осколки беспилотника попали жениху в правую ногу ниже колена — врачи, находившиеся среди гостей, перебинтовали его и вызвали скорую. Второй пострадавший получил травму лодыжки. У невесты загорелось платье, она отделалась сильным испугом.

До этого Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали ЗАГС в центре Белгорода во время свадебной церемонии. По словам очевидцев, осколок дрона попал жениху в ногу, платье невесты загорелось. Еще один мужчина также получил ранение ног. Оба пострадавших от госпитализации отказались. Осколки повредили как минимум две машины.

Беспилотник ударил прямо в момент, когда молодожены и гости вышли на крыльцо ЗАГСа для праздничных фото. Взрывной волной выбило стекла в здании.

До этого в центре Белгорода сдетонировал беспилотник ВСУ. Двое мужчин получили осколочные ранения ног, им оказали медицинскую помощь на месте.

Ранее Украина атаковала многоквартирный дом в Белгороде.