Бультерьер вырвал ребенка из рук отца и чуть не разорвал в Ленобласти

РЕН ТВ: в Ленобласти бультерьер вырвал ребенка из рук отца и чуть не разорвал

В Ленинградской области собака вырвала трехлетнего ребенка из рук отца и чуть не разорвала его. Об этом со ссылкой на мать пострадавшего сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 20 июля в деревне Коккорево. Мужчина возвращался с прогулки вместе с сыном и их собакой, в этот момент им навстречу вышла собака породы бультерьер. Пес стал обходить их со стороны ребенка и подходить близко к мальчику — отец подхватил сына на руки.

После этого бультерьер схватил мальчика за ноги, повис на нем и вырвал малолетнего из рук отца. Мужчина самостоятельно отбил ребенка у животного и сам получил рваные раны. Врачи диагностировали у мальчика открытый перелом бедра и госпитализировали его в больницу.

При этом хозяин бультерьера заявил, что собака адекватная и вырвалась случайно. Отмечается, что это уже второй случай нападения этого пса на людей в деревне. Владелец животного не извинился и переложил вину на пострадавших — по его словам, собаку могли спровоцировать. Семья написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что бездомная лайка отгрызла семилетнему мальчику часть пальца в Рязанской области.