Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

Бультерьер вырвал ребенка из рук отца и чуть не разорвал в Ленобласти

РЕН ТВ: в Ленобласти бультерьер вырвал ребенка из рук отца и чуть не разорвал
Aneta Jungerova/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области собака вырвала трехлетнего ребенка из рук отца и чуть не разорвала его. Об этом со ссылкой на мать пострадавшего сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 20 июля в деревне Коккорево. Мужчина возвращался с прогулки вместе с сыном и их собакой, в этот момент им навстречу вышла собака породы бультерьер. Пес стал обходить их со стороны ребенка и подходить близко к мальчику — отец подхватил сына на руки.

После этого бультерьер схватил мальчика за ноги, повис на нем и вырвал малолетнего из рук отца. Мужчина самостоятельно отбил ребенка у животного и сам получил рваные раны. Врачи диагностировали у мальчика открытый перелом бедра и госпитализировали его в больницу.

При этом хозяин бультерьера заявил, что собака адекватная и вырвалась случайно. Отмечается, что это уже второй случай нападения этого пса на людей в деревне. Владелец животного не извинился и переложил вину на пострадавших — по его словам, собаку могли спровоцировать. Семья написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что бездомная лайка отгрызла семилетнему мальчику часть пальца в Рязанской области.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Нужно ли учить ребенка читать в три года? Отвечает педагог-психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!