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Общество

Бездомная лайка отгрызла семилетнему мальчику часть пальца в Рязанской области

В Рязанской области собака откусила ребенку часть пальца
Shutterstock

В поселке Сараи бездомная собака породы лайка откусила семилетнему ребенку фалангу среднего пальца на правой руке, пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел на улице Ленина. Бабушка мальчика рассказала, что пес накинулся на ребенка, когда тот вышел из машины навстречу маме. Мальчика доставили в больницу с укушенной раной руки, собака откусила ему фалангу пальца, подробности о его состоянии неизвестны.

Пса отыскали, сейчас лайка находится под наблюдением сотрудников государственной ветеринарной службы района, признаков особо опасных заболеваний у животного не обнаружено.

До этого в Краснодаре собака разодрала девочке щеку во дворе школы. В открытую калитку забежал пес и накинулся на ребенка. Девочку госпитализировали с рваными ранами щеки и нижнего века, ссадинами на лице и ушибом головы.

Ранее в Тверской области алабай напал на 10-летнего ребенка.

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