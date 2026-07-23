Некоторые сотрудники МЧС получат статус ветерана боевых действий

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, предоставляющий статус ветерана боевых действий сотрудникам МЧС России, участвовавшим в специальной военной операции при поиске, обезвреживании и уничтожении взрывоопасных предметов. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Документ в нижнюю палату парламента внесла группа парламентариев во главе с руководителем фракции «Единая Россия» Владимиром Васильевым. Поправки внесены в статьи 2 и 4 федерального закона «О ветеранах».

Согласно принятому закону, статус ветерана боевых действий получат сотрудники Государственной противопожарной службы, профессиональных аварийно-спасательных формирований, а также работники МЧС России, которые принимали участие в разминировании территорий Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а также Запорожской и Херсонской областей — с 30 сентября 2022 года.

Как отмечается в пояснительной записке, ранее эти категории участников специальной военной операции были лишены возможности получать предусмотренную социальную поддержку, что негативно сказывалось на выполнении ими служебных обязанностей.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин пояснил ТАСС, что новый статус смогут получить сотрудники, участвовавшие в разминировании территорий Украины, ДНР и ЛНР, а также с 30 сентября 2022 года — Запорожской и Херсонской областей. По его словам, если в результате выполнения таких работ сотрудник получил инвалидность, ему будет присвоен статус инвалида боевых действий.

Игошин отметил, что статус ветерана боевых действий дает право на ежемесячную денежную выплату, компенсацию 50% расходов на оплату жилья и другие меры социальной поддержки. Для сотрудников, получивших инвалидность, также предусмотрены дополнительные надбавки к пенсии. Депутат подчеркнул, что это решение давно назрело, поскольку люди, рискующие жизнью при разминировании территорий в зоне специальной военной операции, должны получить не только признание, но и реальную материальную поддержку.

Ранее в Госдуме предложили новую меру поддержки бойцов СВО.