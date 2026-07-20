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Общество

В Госдуме предложили новую меру поддержки бойцов СВО

В Госдуме предложили засчитывать участие в СВО в стаж госслужбы
Станислав Красильников/РИА Новости

В России могут начать включать период участия в специальной военной операции (СВО) в стаж государственной гражданской и муниципальной службы. Соответствующий законопроект будет направлен на отзыв в правительство, сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и депутат Дмитрий Гусев от партии «Справедливая Россия — За правду». По данным агентства, законопроект предполагает включение времени участия в СВО на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в общую продолжительность гражданской и муниципальной службы.

В пояснительной записке уточняется, что этот стаж используется для расчета ежемесячной надбавки к окладу за выслугу лет, определения длительности дополнительного оплачиваемого отпуска и размера других поощрений. По мнению авторов, инициатива поможет поддержать ветеранов и повысить престиж госслужбы.

Нилов отметил, что включение периодов участия в СВО в стаж положительно повлияет на все выплаты и надбавки для ветеранов, если они решат работать в органах власти.

«Государственная служба должна быть открыта для людей, которые доказали свою преданность стране делом», — сказал, в свою очередь, Гусев.

Он добавил, что участники СВО должны видеть, что их служба учитывается не только словами благодарности, но и конкретными правовыми гарантиями.

Ранее Путин поручил регионам расширить меры поддержки для участников СВО.

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