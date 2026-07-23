Пенсионерка спасла тонувшего в реке мужчину

В китайской провинции Аньхой 71-летняя пенсионерка Лю Дэфан спасла тонувшего в реке мужчину, пишет South China Morning Post.

Лю вместе с друзьями находилась неподалеку от реки, когда услышала крики о том, что человек упал в воду. Не раздумывая, пенсионерка сняла обувь, схватила спасательный круг и прыгнула в реку.

Позже женщина рассказала, что сначала решила, будто тонет ребенок. Однако, подплыв ближе, увидела мужчину примерно 30 лет. С помощью спасательного круга пенсионерке удалось удержать мужчину на поверхности, а затем двое местных жителей помогли вытащить его на берег.

Убедившись, что пострадавший в безопасности, Дэфан незаметно ушла домой и даже не рассказала о случившемся своей семье. Лишь после того как полиция распространила записи с камер наблюдения в поисках спасительницы, ее узнал брат и сообщил об этом правоохранителям.

По словам Лю, родственники сначала сильно отругали ее, переживая за ее собственную жизнь. Однако сама женщина уверена, что поступила правильно.

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