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Общество

Пенсионерка спасла тонувшего в реке мужчину

SCMP: 71-летняя китаянка спасла тонувшего в реке мужчину
China news

В китайской провинции Аньхой 71-летняя пенсионерка Лю Дэфан спасла тонувшего в реке мужчину, пишет South China Morning Post.

Лю вместе с друзьями находилась неподалеку от реки, когда услышала крики о том, что человек упал в воду. Не раздумывая, пенсионерка сняла обувь, схватила спасательный круг и прыгнула в реку.

Позже женщина рассказала, что сначала решила, будто тонет ребенок. Однако, подплыв ближе, увидела мужчину примерно 30 лет. С помощью спасательного круга пенсионерке удалось удержать мужчину на поверхности, а затем двое местных жителей помогли вытащить его на берег.

Убедившись, что пострадавший в безопасности, Дэфан незаметно ушла домой и даже не рассказала о случившемся своей семье. Лишь после того как полиция распространила записи с камер наблюдения в поисках спасительницы, ее узнал брат и сообщил об этом правоохранителям.

По словам Лю, родственники сначала сильно отругали ее, переживая за ее собственную жизнь. Однако сама женщина уверена, что поступила правильно.

Ранее туристка утонула во время экзамена по дайвингу в Аргентине.

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