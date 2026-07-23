Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

В Китае женщины массово записываются на платные курсы по возвращению бывших парней

SCMP: китаянки массово записываются на тренинги по возвращению бывших
Porstocker/Shutterstock/FOTODOM

В Китае женщины массово платят крупные суммы так называемым «коучам по отношениям», которые обещают помочь вернуть бывшего партнера. Однако многие клиентки в итоге остаются и без денег, и без надежды на примирение, пишет South China Morning Post.

Женщина, представившаяся как Ван, рассказала, что после расставания с молодым человеком заплатила $500 за месяц круглосуточных консультаций. «Специалист» убедил ее, что отношения закончились не из-за отсутствия чувств, а из-за неуверенности в себе.

План курса включал полный запрет на общение с бывшим в течение первых трех недель, смену внешности, публикацию «правильных» фотографий в социальных сетях и обучение специальным темам для разговоров, которые должны были вновь заинтересовать мужчину. Коуч уверял, что при точном выполнении рекомендаций вероятность успеха достигает 90%.

Однако попытка не увенчалась успехом — бывший молодой человек просто заблокировал девушку в мессенджере. После этого ей предложили приобрести более дорогую программу с «опытным наставником».

По данным китайских СМИ, подобные услуги становятся все популярнее. Хэштеги о возвращении бывших и советах по отношениям набирают миллиарды просмотров в социальных сетях, а стоимость таких программ может достигать десятков тысяч долларов.

Эксперты считают, что подобные компании часто пользуются эмоциональным состоянием людей сразу после расставания, предлагая быстрые решения вместо профессиональной психологической помощи.

Ранее сообщалось, что в Китае набирает популярность тренд знакомств с «рекомендациями» бывших партнеров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Нужно ли учить ребенка читать в три года? Отвечает педагог-психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!