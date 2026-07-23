В Китае женщины массово записываются на платные курсы по возвращению бывших парней

В Китае женщины массово платят крупные суммы так называемым «коучам по отношениям», которые обещают помочь вернуть бывшего партнера. Однако многие клиентки в итоге остаются и без денег, и без надежды на примирение, пишет South China Morning Post.

Женщина, представившаяся как Ван, рассказала, что после расставания с молодым человеком заплатила $500 за месяц круглосуточных консультаций. «Специалист» убедил ее, что отношения закончились не из-за отсутствия чувств, а из-за неуверенности в себе.

План курса включал полный запрет на общение с бывшим в течение первых трех недель, смену внешности, публикацию «правильных» фотографий в социальных сетях и обучение специальным темам для разговоров, которые должны были вновь заинтересовать мужчину. Коуч уверял, что при точном выполнении рекомендаций вероятность успеха достигает 90%.

Однако попытка не увенчалась успехом — бывший молодой человек просто заблокировал девушку в мессенджере. После этого ей предложили приобрести более дорогую программу с «опытным наставником».

По данным китайских СМИ, подобные услуги становятся все популярнее. Хэштеги о возвращении бывших и советах по отношениям набирают миллиарды просмотров в социальных сетях, а стоимость таких программ может достигать десятков тысяч долларов.

Эксперты считают, что подобные компании часто пользуются эмоциональным состоянием людей сразу после расставания, предлагая быстрые решения вместо профессиональной психологической помощи.

Ранее сообщалось, что в Китае набирает популярность тренд знакомств с «рекомендациями» бывших партнеров.