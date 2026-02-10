В Китае набирает популярность тренд знакомств с «рекомендациями» бывших партнеров

В Китае девушки начали оставлять рекомендательные письма на бывших в ходе массового тренда, пишет South China Morning Post.

В рамках этого тренда пользователи делятся структурированной информацией о бывших партнерах: личными характеристиками, особенностями поведения в отношениях и причинами расставания.

Как пишут СМИ, тренд начался после вирусного поста, в котором девушка попросила «внутреннюю рекомендацию» для парня. В комментариях к посту стали появляться предложения «порекомендовать» бывших партнеров — по аналогии с рекомендациями при приеме на работу.

Некоторые участники восприняли формат всерьез, описывая экс-возлюбленных в виде резюме: возраст, рост, место работы, тип личности, сильные и слабые стороны. Встречаются и шуточные «ссылки на источник», например: «основано на трех годах личного опыта».

Отдельные посты сопровождаются детальными «руководствами пользователя» — от бытовых привычек до предпочтений в общении. В более радикальных случаях пользователи даже предлагают «порекомендовать» своих нынешних супругов, заявляя о готовности к разводу, если кандидат заинтересует другую сторону.

Несмотря на абсурдность формата, некоторые утверждают, что смогли найти партнера именно таким способом. В соцсетях появились истории, в которых рекомендации бывших приводили к успешным новым отношениям.

Эксперты и сами пользователи связывают популярность тренда с растущим недоверием к онлайн-знакомствам. Молодые люди опасаются мошенников, манипуляторов и людей, искажающих информацию о себе в приложениях для знакомств. На этом фоне «проверенные» партнеры с известной историей кажутся менее рискованным вариантом.

