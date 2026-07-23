Россиянам рассказали, какие документы нельзя хранить только онлайн

Россиянам стоит сохранять физические копии ключевых документов на имущество и личные удостоверения, чтобы снизить риски, связанные с возможными сбоями в цифровых базах данных. Об этом Pravda.Ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук Андрей Алешкин.

Он предупредил, что онлайн-версии таких документов могут потеряться, поскольку электронные базы подвержены риску взлома, удаления или несанкционированного изменения данных. По его словам, в бумажнике или домашнем архиве следует сохранять оригиналы и копии основных разрешительных документов, в том числе паспорт гражданина РФ, заграничный паспорт, водительское удостоверение, а также разрешения на хранение и ношение оружия. Это защитит владельца в ситуации, когда цифровой доступ заблокирован или база временно недоступна.

«Базы данных регулярно взламывают, поэтому риск потери информации — это реальность. Я считаю, что переход на электронные документы — это прежде всего экономия государства на бумаге, бланках и рабочем времени. Сокращаются кадры, потому что документы приходят автоматически. По сути, это глобальная оптимизация», — пояснил Алешкин.

Ранее россиян предупредили о рисках применения ИИ для подготовки юридических документов.