Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Бизнес

Россиян предупредили о рисках применения ИИ для подготовки юридических документов

Юрист Морскова: ИИ не обладает правосознанием и может придумать факты в исках сам
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Использование искусственного интеллекта при подготовке юридических документов (например, исков) не является нарушением. Но важно осознавать риски — ИИ не обладает правосознанием, он лишь комбинирует тексты из всей информации, которая содержится в интернете, а может и придумать ее сам. Об этом «Газете.Ru» заявила юрист, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Дарья Морскова.

«ИИ не осуществляет правовое толкование. При этом если юрист, который имеет опыт, насмотренность и общее понимание, сможет при использовании ИИ выявить неточности и несоответствия, то обычному человеку это сделать достаточно сложно. ИИ может придумать несуществующие законы, применить законы, которые уже устарели, либо приложить судебную практику, которая является неактуальной в данной категории дела. При использовании публичных ИИ вводимые факты дела, персональные данные, коммерческая тайна могут стать доступными третьим лицам, а это является нарушением закона, поэтому использовать ИИ возможно только обезличенно», — отметила Морскова.

По ее словам, за содержание документа, поданного в суд, отвечает подписавшее его лицо, а ИИ — не субъект ответственности, ссылка на «ошибку ИИ» не освобождает от санкций лицо, которое подписывает такие документы.

Морскова посоветовала россиянам обращаться к юристам за получением необходимой юридической помощи. Эксперт пояснила, что юрист сможет не только помочь грамотно составить документ и приобщить актуальные ссылки на нормативные акты и судебную практику, но и правильно истолковать суть. При самостоятельно поиске Морскова рекомендовала проверять каждую судебную практику и статьи предложенные ИИ. Проверять судебные акты можно через ГАС «Правосудие», kad.arbitr.ru, подчеркнула эксперт.

«Если все же будет принято решение самостоятельно разобраться во всем и подготовить юридические документы, перед этим стоит обратиться к юристу за консультацией, чтобы он смог доступным для понимания языком объяснить, что следует делать и как поступать. Суд проверяет информацию, написанную в жалобе, и подход к подготовке документа будет более ответственным. Нельзя принимать все, что пишет ИИ, за истину, и стоит всегда перепроверять информацию», — заключила Морскова.

Ранее сообщалось, что цифровая неграмотность стала бить по зарплатам россиян.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 2 июля. Удар возмездия по Украине, новый налоговый вычет и сокращенный рабочий день из-за жары
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!