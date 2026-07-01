Россиян предупредили о рисках применения ИИ для подготовки юридических документов

Использование искусственного интеллекта при подготовке юридических документов (например, исков) не является нарушением. Но важно осознавать риски — ИИ не обладает правосознанием, он лишь комбинирует тексты из всей информации, которая содержится в интернете, а может и придумать ее сам. Об этом «Газете.Ru» заявила юрист, эксперт аналитического центра университета «Синергия» Дарья Морскова.

«ИИ не осуществляет правовое толкование. При этом если юрист, который имеет опыт, насмотренность и общее понимание, сможет при использовании ИИ выявить неточности и несоответствия, то обычному человеку это сделать достаточно сложно. ИИ может придумать несуществующие законы, применить законы, которые уже устарели, либо приложить судебную практику, которая является неактуальной в данной категории дела. При использовании публичных ИИ вводимые факты дела, персональные данные, коммерческая тайна могут стать доступными третьим лицам, а это является нарушением закона, поэтому использовать ИИ возможно только обезличенно», — отметила Морскова.

По ее словам, за содержание документа, поданного в суд, отвечает подписавшее его лицо, а ИИ — не субъект ответственности, ссылка на «ошибку ИИ» не освобождает от санкций лицо, которое подписывает такие документы.

Морскова посоветовала россиянам обращаться к юристам за получением необходимой юридической помощи. Эксперт пояснила, что юрист сможет не только помочь грамотно составить документ и приобщить актуальные ссылки на нормативные акты и судебную практику, но и правильно истолковать суть. При самостоятельно поиске Морскова рекомендовала проверять каждую судебную практику и статьи предложенные ИИ. Проверять судебные акты можно через ГАС «Правосудие», kad.arbitr.ru, подчеркнула эксперт.

«Если все же будет принято решение самостоятельно разобраться во всем и подготовить юридические документы, перед этим стоит обратиться к юристу за консультацией, чтобы он смог доступным для понимания языком объяснить, что следует делать и как поступать. Суд проверяет информацию, написанную в жалобе, и подход к подготовке документа будет более ответственным. Нельзя принимать все, что пишет ИИ, за истину, и стоит всегда перепроверять информацию», — заключила Морскова.

Ранее сообщалось, что цифровая неграмотность стала бить по зарплатам россиян.