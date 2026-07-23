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Психолог дала советы, которые помогут организовать идеальный отпуск

Психолог Сулим: полное расслабление поможет сделать отпуск идеальным
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Для организации идеального отпуска важно обеспечить эффект полного расслабления нервной системы — психического и физического. Об этом «Москве 24» рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.

По ее словам, на отдых влияет отсутствие психического напряжения и неспешный, размеренный досуг, а также удовольствие и наполнение новыми впечатлениями. Все эти факторы помогут сделать отдых полноценным, однако, каждый находит для себя этот баланс индивидуально.

«Главным образом нужно знать себя: какие впечатления наполняют, насколько нравится пассивный или активный отдых. Лучший способ – сочетание разных вариантов, где есть и то, и другое. Для этого полезно сесть и спросить себя: что я хочу сейчас? Насколько я устал? Насколько хочется просто лежать? Вспомнить свой лучший и худший опыт отдыха и сделать выводы», – объяснила Сулим.

При этом психолог посоветовала избегать чрезмерных напряжений, беготни и суеты.

Доктор психологических наук, завкафедрой педагогической психологии МГППУ Татьяна Егоренко до этого говорила, что многие россияне после отпуска чувствуют не прилив сил, а разочарование. К этому приводит привычка гнаться за идеальным даже во время отдыха, что в психологии называется гедонистической адаптацией.

Ранее россияне назвали лучшие направления для идеального отпуска.

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