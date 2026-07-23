Россиянам рассказали, можно ли уволиться с работы во время больничного

Российские работники по трудовому законодательству имеют право уволиться во время больничного, причем дни временной нетрудоспособности включаются в период обязательной отработки, рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Для увольнения нужно подать письменное заявление, причем его можно направить по почте с уведомлением о вручении.

«Общий срок предупреждения составляет две недели, и он начинает отсчитываться со следующего дня после того, как работодатель получил заявление, — пояснила Санина. — Дни больничного входят в этот срок, поэтому выходить на работу ради отработки не нужно».

Если после подачи заявления человек дольше двух недель находится на больничном, то переносить дату увольнения работодатель не может – трудовой договор разрывается строго в установленный день. А вот если больничный завершается раньше срока, то сотруднику придется выйти и доработать до даты прекращения действия договора, предупредила специалист.

Выплата больничного пособия производится по действующему механизму. Однако важно учитывать, что если человек уже уволился, но получил травму или заболел в течение 30 дней с этого момента, то бывший работодатель все равно обязан выплатить ему пособие, которое рассчитывается на основе 60% от среднего заработка, заключила Санина.

До этого эксперт также предупредила, что принуждение руководства к увольнению сотрудника – это нарушение трудовых прав. В таких ситуациях важно не идти на поводу у начальства и не спешить подавать заявление, а зафиксировать происходящее, сохранить переписку, служебные сообщения, контакты свидетелей и по возможности записать разговоры, а затем — пожаловаться в госинспекцию труда, обратиться в прокуратуру и в суд, объяснила Санина.

В Госдуме ранее объяснили правила расчета отпускных при увольнении.