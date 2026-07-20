Кардиолог назвала способы снизить риск инфаркта

Снизить риск возникновения инфаркта помогут несколько простых правил, в числе которых полноценный сон и регулярные профилактические осмотры. Об этом aif.ru сообщила врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Зухра Салпагарова.

По словам специалиста, избежать инфаркта поможет умеренная и регулярная физическая активность. В неделю достаточно уделять 150 минут ходьбе на свежем воздухе, чтобы поддерживать тонус сердечно-сосудистой системы.

«Следите за объемом талии. Это важнейший маркер риска: для мужчин критическая отметка — 94 сантиметра, для женщин — 80 сантиметров. Превышение этих цифр — повод принять меры», — предупредила врач.

Она также напомнила о важности полноценного сна, поскольку хронический недостып увеличивает риск появление инфаркта на 40%. Взрослому человеку нужен ночной отдых длиной в 7-8 часов.

Кардиолог также призвала отказаться от курения и стараться контролировать стресс, который поднимает давление и провоцирует воспаление в организме.

Помимо этого, эксперт предостерегла от пропусков профилактических осмотров. Регулярные визиты к врачу помогают своевременно заметить отклонения, которые легче всего скорректировать на ранней стадии.

Стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Павел Лысенков до этого предупреждал, что в некоторых случаях зубная боль может оказаться признаком ишемической болезни сердца или инфаркта миокарда. По его словам, спровоцировать боль в зубах может нарушение кровоснабжения сердечной мышцы. Особенно опасен этот симптом в случаях, если он возникает во время физической нагрузки, и к нему добавляются прочие признаки, в числе которых одышка, холодный пот и нехватка воздуха.

Ранее врач раскрыл, на что может указывать слишком частая зевота.