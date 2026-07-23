Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

ВСУ атаковали рынок и магазин в Энергодаре, есть пострадавшие

Мэр Пухов сообщил об ударе ВСУ по городскому рынку Энергодара
Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по гражданской инфраструктуре Энергодара, в том числе по территории городского рынка. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

По его словам, первый удар пришелся по рынку, где находились мирные жители. Пухов назвал произошедшее очередной атакой, направленной против гражданского населения города.

Глава администрации также сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов были повреждены еще один магазин и несколько автомобилей.

По данным Пухова, в результате двух атак по гражданским объектам Энергодара пострадали четыре мирных жителя. Во время удара по городскому рынку ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет. Еще одной целью атаки стал магазин, где пострадали 30-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Все пострадавшие госпитализированы в медико-санитарную часть.

Утром 23 июля ВСУ атаковали склады маркетплейса под Воронежем. Губернатор региона Александр Гусев не уточнил название маркетплейса. Он лишь указал, что повреждения получила кровля одного склада, у другого во время атаки БПЛА пострадал фасад.

Ранее военный эксперт рассказал, как защитить Россию от дронов ВСУ.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!