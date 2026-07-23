ВСУ атаковали рынок и магазин в Энергодаре, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по гражданской инфраструктуре Энергодара, в том числе по территории городского рынка. Об этом сообщил глава городской администрации Максим Пухов.

По его словам, первый удар пришелся по рынку, где находились мирные жители. Пухов назвал произошедшее очередной атакой, направленной против гражданского населения города.

Глава администрации также сообщил, что за минувшие сутки в результате обстрелов были повреждены еще один магазин и несколько автомобилей.

По данным Пухова, в результате двух атак по гражданским объектам Энергодара пострадали четыре мирных жителя. Во время удара по городскому рынку ранения получили две женщины в возрасте около 60 лет. Еще одной целью атаки стал магазин, где пострадали 30-летний мужчина и 60-летняя женщина.

Все пострадавшие госпитализированы в медико-санитарную часть.

Утром 23 июля ВСУ атаковали склады маркетплейса под Воронежем. Губернатор региона Александр Гусев не уточнил название маркетплейса. Он лишь указал, что повреждения получила кровля одного склада, у другого во время атаки БПЛА пострадал фасад.

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