В Роскачестве объяснили, как правильно выбрать свежую кукурузу

Роскачество: при покупке кукурузы нужно обращать внимание на ее срез

При покупке свежей кукурузы на рынке важно правильно ее осмотреть, чтобы не приобрести продукт плохого качества. Важно обращать внимание на наружный слой початка, его зерна и на некоторые другие детали. Об этом газете «Известия» сообщили эксперты Роскачества.

По словам специалистов, в первую очередь важно изучить наружный слой кукурузы. У свежего продукта листья-обертки должны буть насыщенного зеленого цвета, влажными внутри, а также плотно прилегать к основанию. Если же они начали желтеть, подсыхать или отходить от початка, то значит початок или старый, или неправильно хранился.

Другим признаком, на который нужно обращать внимание, являются кукурузные волоски. У молодого початка они должны быть шелковистыми, упругими, слегка влажными и кремового или светло-коричневого оттенка. Черные, ломкие и сухие волоски указывают на потерю сочности.

В Роскачестве добавили, что самым надежным способом проверки кукурузы является легкое нажатие ногтем на зерно у основания. Если выделяется жидкость, напоминающая молоко, то товар можно покупать. Прозрачный и водянистый сок свидетельствует о незрелости, а густой и тягучий — о том, что зерна останутся жесткими даже после длительной варки.

Эксперты также посоветовали оценить внешний вид зерен. Они должны быть округлыми, блестящими, плотно прилегать друг к другу и иметь нежно-желтый или кремовый оттенок. Ярко-оранжевая окраска считается признаком перезревшей кукурузы.

Кроме того, стоит обратить внимание на место среза стебля. У свежего початка оно светлое и слегка влажное, тогда как темный и пересохший срез с коричневым кольцом говорит о том, что кукурузу собрали давно.

«Лучше всего покупать кукурузу в пик грунтового сезона — с середины июля по август. Для сохранения сладости и нежной текстуры початки рекомендуется хранить в холодильнике неочищенными и готовить как можно скорее послесбора», — резюмировали в Роскачестве.

Для употребления в пищу ведомстве порекомендовали выбирать сахарные сорта с более короткими и толстыми початками и выпуклыми сочными зернами. По словам экспертов, слишком крупный размер чаще свидетельствует о кормовой разновидности, которая после варки не отличается нежной текстурой.

До этого в Роскачестве говорили, что при выборе нектаринов важно обращать внимание на их внешний вид, а после учитывать правила их хранения. Эксперты объяснили, что качественные плоды должны быть среднего размера, с гладкой кожурой без гнили и пятен. Также нектарин должен быть упругим, а не чрезмерно мягким или твердым.

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