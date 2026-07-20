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Общество

Врач объяснил россиянам, что делать при тепловом ударе

Врач Малышев: при тепловом ударе нужно перенести человека в прохладу
Shutterstock

Спутанность сознания, заторможенность, потеря сознания, судороги и нарушение речи на фоне перегрева могут указывать на тепловой удар и требуют немедленного обращения за медицинской помощью. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии Пироговского университета Анатолий Малышев в разговоре с ТАСС.

По его словам, тепловому удару часто предшествует тепловое истощение, которое сопровождается слабостью, головокружением, сильной жаждой, тошнотой и головной болью. Однако тепловой удар является гораздо более опасным состоянием, поскольку возникает при нарушении работы системы терморегуляции и значительном повышении температуры тела.

Малышев подчеркнул, что тепловой удар может привести к поражению головного мозга, сердца, почек и других жизненно важных органов, поэтому при появлении тревожных симптомов необходимо срочно вызвать скорую помощь.

До приезда врачей пострадавшего следует перенести в прохладное место, освободить от тесной одежды, обеспечить приток свежего воздуха и начать охлаждение организма с помощью прохладных влажных полотенец или холодных компрессов. Если человек находится в сознании, ему можно давать прохладную воду небольшими порциями. При нарушении сознания поить пострадавшего нельзя.

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