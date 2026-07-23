Россиян предупредили о нашествии комаров во второй половине июля

Во второй половине июля и в начале августа численность комаров резко увеличивается, а сами насекомые становятся наиболее активными. Об этом сообщил РИА Новости кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

По его словам, именно на этот период приходится пик численности комаров и максимальное количество их нападений на людей. Особенно заметно это в крупных городах, где есть пруды, а также в населенных пунктах, расположенных рядом с водоемами.

Федоров пояснил, что в первой половине лета личинок комаров сравнительно немного, однако к концу июля их количество значительно возрастает. В этот период насекомые становятся наиболее агрессивными, особенно после дождей и вблизи водоемов.

Биолог отметил, что резкий рост популяции происходит после обильных осадков, когда образуются новые водоемы, а температура воздуха поднимается до оптимальных для развития комаров значений — около 30°C. В таких условиях выжившие особи и новые поколения развиваются особенно быстро, что и приводит к всплеску численности насекомых.

Ранее россияне узнали, почему этим летом пропали комары.