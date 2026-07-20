Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Наука

Россиянам объяснили, куда исчезли комары этим летом

ПНИПУ: летучие мыши и дожди влияют на популяцию комаров
nechaevkon/Shutterstock/FOTODOM

Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова объяснила, почему этим летом комаров стало значительно меньше. Насекомые никуда не делись — они просто изменили поведение в ответ на аномальные погодные условия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Эксперт отметила: продолжительные дожди нарушили синхронизацию вылупления. В норме комары появляются одной дружной волной, которую хорошо заметно невооруженным глазом. Когда дожди идут непрерывно, яйца вылупляются в разное время, пик активности размывается, и возникает иллюзия отсутствия насекомых. Жара выше 30°C создает дополнительную проблему: мелкие водоемы, где откладываются яйца, пересыхают, и личинки погибают.

Пиковая активность взрослых комаров — около 23:00. В Пермском крае обитают 32 вида комаров, в Сибири — 45. Численность популяции во многом определяется природными хищниками: одна летучая мышь уничтожает от 3 000 до 10 000 комаров за ночь, стрекозы и ласточки тоже вносят весомый вклад. Сокращение популяции летучих мышей закономерно ведет к росту числа комаров.

Отдельную угрозу представляет пестицидный дрейф с сельскохозяйственных полей: химикаты попадают в водоемы и уничтожают личинок, разрушая пищевую цепочку. В результате сокращаются популяции рыб и насекомоядных птиц, а освободившуюся экологическую нишу занимают слизни и гусеницы — с куда менее приятными последствиями для садоводов.

Ранее в Конго обнаружили новый вид обезьян с оранжевыми губами.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Тестостерон — новый кофе? Зачем полмира колет гормон и чем это кончится для мужчин
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!