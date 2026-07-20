Россиянам объяснили, куда исчезли комары этим летом

Ведущий инженер кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Мария Комбарова объяснила, почему этим летом комаров стало значительно меньше. Насекомые никуда не делись — они просто изменили поведение в ответ на аномальные погодные условия. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе университета.

Эксперт отметила: продолжительные дожди нарушили синхронизацию вылупления. В норме комары появляются одной дружной волной, которую хорошо заметно невооруженным глазом. Когда дожди идут непрерывно, яйца вылупляются в разное время, пик активности размывается, и возникает иллюзия отсутствия насекомых. Жара выше 30°C создает дополнительную проблему: мелкие водоемы, где откладываются яйца, пересыхают, и личинки погибают.

Пиковая активность взрослых комаров — около 23:00. В Пермском крае обитают 32 вида комаров, в Сибири — 45. Численность популяции во многом определяется природными хищниками: одна летучая мышь уничтожает от 3 000 до 10 000 комаров за ночь, стрекозы и ласточки тоже вносят весомый вклад. Сокращение популяции летучих мышей закономерно ведет к росту числа комаров.

Отдельную угрозу представляет пестицидный дрейф с сельскохозяйственных полей: химикаты попадают в водоемы и уничтожают личинок, разрушая пищевую цепочку. В результате сокращаются популяции рыб и насекомоядных птиц, а освободившуюся экологическую нишу занимают слизни и гусеницы — с куда менее приятными последствиями для садоводов.

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