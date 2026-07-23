В пруду на юге Москвы нашли тело мужчины с ссадинами и травмами

В Борисовском пруду на территории парка «Царицыно» на юге Москвы обнаружили тело мужчины со следами побоев. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации издания, погибшего заметили очевидцы около 04:00 утра. Мужчина был одет в красную футболку и спортивные штаны. Примерно через час его тело извлекли из воды и вынесли на берег. При осмотре на лице погибшего обнаружили следы побоев и ссадины.

По предварительным данным, смерть мужчины могла носить криминальный характер. Тело передали медикам для проведения необходимых экспертиз.

До этого в Петербурге спасли мужчину, который едва не утонул в районе Свердловской набережной. По словам самого пострадавшего, он оказался в Неве после того, как во время прогулки, будучи сильно пьяным, поссорился со своей девушкой и упал в воду.

Ранее под Красноярском благодаря собаке успели спасти маленьких детей из болота.