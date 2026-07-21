Пьяный петербуржец упал с моста после ссоры с девушкой

В Петербурге вытащили из Невы мужчину, упавшего с моста

В Петербурге спасли мужчину, который едва не утонул в районе Свердловской набережной, его вытащили из воды сотрудники Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщение о человеке за бортом подал один из прогулочных теплоходов. На место происшествия незамедлительно отправился катер ОМОН «Балтика» ГУ Росгвардии. Сотрудники обнаружили в тонущего мужчину в шоковом состоянии.

Петербуржца достали из реки и доставили на базу роты, где дали сухую одежду, напоили горячим чаем и вызвали скорую помощь. По словам пострадавшего, он оказался в Неве после того, как во время прогулки, будучи сильно пьяным, поссорился со своей девушкой и упал в воду. Прибывшие медики оказали мужчине первую помощь и доставили в больницу.

До этого в Петербурге спасли девушку, которая упала с моста в реку. Инцидент произошел на Володарском мосту, в этот момент рядом проходил скоростной теплоход «Водоход», экипаж которого пришел на помощь пострадавшей.

Ранее водитель доверился навигатору и упал с пассажирами в карьер.